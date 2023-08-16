В Рязанском районе произошел пожар на сельскохозяйственном предприятии

В Мушковатово Рязанского района 15 августа произошел пожар на территории сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба УМЧС.

Информация о возгорании поступила в 22:12. На место выехали 12 пожарных. Они тушили огонь с помощью трех спецмашин. К часу ночи пожар был потушен.

По предварительной информации, поврежден навес на площади 700 квадратных метров и сено.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.