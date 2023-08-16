В Рязани задержали мигранта с поддельной регистрацией

В Рязани задержали мигранта с поддельной регистрацией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во вторник, 15 августа, во время патрулирования на улице Бирюзова, полицейские заметили прохожего, который при виде них попытался скрыться во дворе ближайшего дома. Оперативники догнали мужчину и проверили у него документы.

Выяснилось, что 34-летний гражданин Республики Узбекистан фактически проживает не по адресу регистрации. То есть у него фиктивная регистрация. Сотрудники ППСП установили личность рязанца — владельца жилья, указанного в документах о регистрации.

Мужчину препроводили в отдел полиции для оформления соответствующих материалов о противоправных действиях.

В отношении рязанца, причастного к фиктивной регистрации мигранта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322.2 УК РФ. Ему может грозить до 3 лет тюрьмы.