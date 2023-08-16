В Рязани возбудили уголовное дело по факту гибели выпавшего из окна двухлетнего ребенка

В Рязани возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в результате падения из окна квартиры. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

Трагедия произошла днем 15 августа в квартире одного из домов на улице Сельских Строителей. Двухлетний мальчик остался в комнате без присмотра, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, после чего она выпала с высоты шестого этажа вместе с ребенком. Ребенок скончался на месте.

В результате следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее рязанка сообщила обстоятельства трагедии.