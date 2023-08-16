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В Рязани сотрудники МЧС предотвратили пожар в складском помещении

Сотрудники регионального МЧС 16 августа предотвратили пожар в складском помещении в рязанском районе Карцево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о возгорании в дежурную службу МЧС поступила в 10:50. На момент приезда пожарных в помещении было сильное задымление и высокая температура. Все это осложняло тушение. Огонь мог перекинуться на рядом стоящий склад, в котором находилось более 100 тонн пластиковых изделий.

«В условиях нулевой видимости пожарные обнаружили очаг и ликвидировали его. В 11:27 пожар был локализован на площади 20 квадратных метров, 11:35 — ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 5 единицы техники и 18 человек личного состава», — сообщает пресс-служба.

В результате огонь повредил несколько единиц транспорта.