В Рязани отключили холодную воду на семи улицах

Ресурса не будет с 09:30 до 17:00.

В Рязани в среду, 16 августа, отключили холодную воду на семи улицах. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

С 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам: