В Рязани отключили холодную воду на семи улицах
Ресурса не будет с 09:30 до 17:00.
В Рязани в среду, 16 августа, отключили холодную воду на семи улицах. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».
С 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- улица Центральная (Дядьково), дома №№ 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 12, 120, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44а, 45, 46, 47, 47б, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69а, 7, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99;
- проезд Яблочкова дома, №№ 2, 3, 5, 5а, 5 В, 5 к36;
- улица Циолковского дома, №№ 13, 15/5, 15/5, 19.
- улица Станкозаводская дома №№ 22/10, 24, 26, 28/9;
- улица Новая, дом № 63 (детсад № 111);
- улица Урицкого, дома №№ 1/9, 11/61, 3, 5 корп. 1, 5, 7 корп. 1 — ГБУ РО ГКБ 11, 7, 9;
- улица Юннатов, дома, №№ 10, 11/2, 12, 13, 15, 17, 7, 8/1.