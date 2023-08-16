Ювелирный магазин в Рязани начал демонтировать вывеску из-за туркода

В Рязани на площади Победы ювелирный магазин начал демонтировать вывеску.

Ювелирный магазин в Рязани на площади Победы начал демонтировать вывеску из-за туркода. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«На эти цели Рязань получила федеральный грант Ростуризма. Одно из требований — приведение центра города к единому стилю, в том числе замена вывесок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бизнесменам предложили типы вывесок, которые могут быть использованы, их размеры, правила размещения и порядок замены.

По словам пресс-службы, многие рязанские предприниматели уже начали работу по замене вывесок, не соответствующих требованиям туркода. Для бизнесменов предусмотрены компенсации: 90% от стоимости вывески, но не более 100 тысяч рублей.

Уточняется, что информацию по порядку оформления и получения компенсации предприниматели могут уточнить по телефону управления культуры администрации города Рязани: (4912) 27-00-57.