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В Рязани из-за празднования Дня города временно ограничат движение транспорта

В Рязани из-за празднования Дня города временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Движение транспорта перекроют на участках:

  • с 17 августа с 08:00 до 24:00 27 августа по части дороги от Новослободской улицы до дома № 36 по Лево-Лыбедской улице (кроме служебного транспорта);
  • 24 августа с 20:00 до 22:00 25 августа по проезду за памятником Ленину;
  • 25 августа с 11:00 до 15:30 по проезжей части дороги, примыкающей к зданию Рязанского театра драмы, и части парковки автотранспорта на Театральной площади;
  • 26 августа с 21:00 до 23:00 27 августа по Малому шоссе (от Безбожной улицы до Первомайского проспекта);
  • 27 августа с 18:00 до 22:30 по Первомайскому проспекту (от пересечения с Вокзальной улицей до улицы Дзержинского), улице Чкалова (от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом), проезду Завражнова (от Первомайского проспекта до улицы МОГЭC);
  • по части Лево-Лыбедской и Николодворянской улиц, прилегающей к территории филиала ФКП «Росгосцирк»:
    • 24 августа с 18.30 до 23.00;
    • 25 августа с 18.30 до 22.00;
    • 26 августа с 09.00 до 22.00.

Также из-за проведения праздничных мероприятий ограничат парковку частного транспорта:

  • с 17 августа с 08:00 до 24:00 27 августа на части дороги от Новослободской улицы до дома № 36 по Лево-Лыбедской улице;
  • 24 августа с 06:00 до 21:00 26 августа на части Лево-Лыбедской и Николодворянской улиц, прилегающей к территории филиала ФКП «Росгосцирк»;
  • 24 августа с 20:00 до 22:00 25 августа на проезде за памятником Ленину;
  • 25 августа с 06:00 до 15:30 на дороге, примыкающей к зданию Рязанского театра драмы, и на части парковки автотранспорта на Театральной площади;
  • 26 августа с 20:00 до 23:00 27 августа: на Первомайском проспекте (от пересечения с Вокзальной улицей до улицы Дзержинского), Малом шоссе (от Безбожной улицы до Первомайского проспекта), улице Чкалова (от площади Димитрова до пересечения с Первомайским проспектом), проезде Завражнова (от Первомайского проспекта до улицы МОГЭС), территории стоянки за зданием МКЦ.

Информацию о работе общественного транспорта на время праздничных мероприятий опубликуют отдельно.