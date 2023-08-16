В Рязани дорожная разметка центральных улиц и около школ обойдется в 25 млн рублей

В Рязани приводят в порядок дорожную разметку. На ее восстановление потратят 25 млн рублей, сообщается на сайте мэрии.

Работы ведутся по ночам на подходах к школам и на центральных улицах города. Разметка наносится в том числе на пешеходные переходы и искусственные неровности. В ближайшее время ее нанесут еще и на дороги вблизи детсадов.

Замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин отметил, что разметку наносят износостойкими материалами с применением термопластика и холодного пластика.

Наносить разметку у школ и детсадов закончат 31 августа, а на городских улицах — до конца сентября.