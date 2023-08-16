В Рязани будут судить 32-летнюю рязанку за наезд на подростка

Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение в адрес 32-летней рязанки, которая сбила на автомобиле 17-летнего подростка.

Инцидент произошел 16 января 2023 года на улице Сельских Строителей. Водитель наехала на молодого человека, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу без нарушения правил.

В результате ДТП подросток получил тяжкий вред здоровью.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Ей грозит два года лишения свободы.