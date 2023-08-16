В Рязани 17 августа отключат холодную воду на 13 улицах
Ресурса не будет с 08:30 до 15:00.
В Рязани в четверг, 17 августа, отключат холодную воду на 13 улицах. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».
Ресурса не будет с 08:30 до 15:00 по адресам:
- 1-й Гражданский переулок дома№№ 4, 5, 7, 9;
- 1-й Новой улицы проезд дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6/6, 9;
- 1-й Совхозный проезд дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 2/4, 4, 7/7;
- 2-й Новой улицы проезд дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 9;
- 3-й Новой улицы проезд дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- 4-й Новой улицы проезд дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8Б, 9;
- 8-го Марта дома №№ 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 корп.2, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28/14, 3, 30, 32, 34, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Гражданская дома №№ 1, 11, 12, 13, 14, 15 корп.2, 15, 15а, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 2а, 4, 5а, 7, 7а, 9;
- Лермонтова дома №№ 2 — МБОУ Школа № 36;
- Попова дома №№ 10/9, 5/8, 6/1, 6/6, 8/10;
- Радиозаводская дома №№ 1 корп.1, 1 корп.2, 1, 3, 5/17, 7, 9/36;
- Совхозная дома №№ 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 3, 5, 5а, 7 корп.2, 7, 7а, 7б, 9;
- Электрозаводская дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 3а, 3б, 4, 40, 41, 5, 52 — МП Детское питание, 6, 7, 8, 9.