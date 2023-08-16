В Рязани 17 августа отключат холодную воду на 13 улицах

Ресурса не будет с 08:30 до 15:00.

В Рязани в четверг, 17 августа, отключат холодную воду на 13 улицах. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

Ресурса не будет с 08:30 до 15:00 по адресам: