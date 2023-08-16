В Госдуме предложили установить на детских площадках системы видеонаблюдения

В Госдуме предложили установить на детских площадках системы видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн.

В Госдуме предложили установить на детских площадках системы видеонаблюдения с возможностью просмотра онлайн. Об этом сообщило издание RT на русском со ссылкой на вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Автор инициативы предлагает реализовать проект поэтапно, в течение трёх — пяти лет.

«Родители смогут подключаться к трансляции и контролировать безопасность детей в режиме реального времени, пресекать потенциально опасные игры, а также своевременно реагировать на появление на детских площадках посторонних лиц», — говорится в сообщении.

По мнению Чернышова, реализация этой инициативы позволит повысить безопасность детей на игровых площадках, снизить количество несчастных случаев и гибели детей; снизить количество преступлений против детей; облегчить расследование инцидентов на детских площадках, установление и задержание виновных; предотвратить случаи вандализма, намеренного разрушения детских площадок.

По мнению вице-спикера Госдумы, пилотной территорией по обеспечению видеонаблюдением 100% детских игровых площадок может стать Москва как наиболее технологически развитый регион России.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ограничить свободную продажу детских товаров, копирующих взрослые.