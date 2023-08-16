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В Екатеринбурге избили актера Александра Ткачука

В Екатеринбурге избили актера Александра Ткачука. Об этом сообщил портал E1.ru.

Инцидент произошел во время репетиции сцен из фильма «Угрюмка» в Академическом районе. Пьяный мужчина ворвался в студию и начал драться с артистом, когда тот пытался вывести его из помещения. Ткачук дал отпор, однако незнакомец повалил актера на землю и начал душить.

«В последний момент пьяного оттащили соседи, услышавшие крики, и только это спасло актеру жизнь. На место вызвали наряд полиции», — рассказали коллеги Ткачука.

По словам агента актера Елены Пулинович, Ткачук неважно себя чувствует. Он посетил травмпункт и снял побои. Также артист взял больничный и пропустит несколько ближайших концертов в театре.

«При этом отказываться от съемок в фильме Александр не намерен и уже скоро выйдет на съемочную площадку», — заявила Пулинович.