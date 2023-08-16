В Брянской области уничтожили четырех украинских диверсантов

В Брянской области уничтожили четырех украинских диверсантов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

По данным ведомства, украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию РФ в приграничном Стародубском районе. Попытку пресекли представители ФСБ России и приданные силы Минобороны.

На месте боевого столкновения помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации нашли FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.

По информации ведомства, это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории.

Напомним, о том, что на территорию Брянской области пытались проникнуть диверсанты, ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз.