В Брянской области уничтожили четырех украинских диверсантов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
По данным ведомства, украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть на территорию РФ в приграничном Стародубском районе. Попытку пресекли представители ФСБ России и приданные силы Минобороны.
На месте боевого столкновения помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации нашли FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.
По информации ведомства, это свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории.
Напомним, о том, что на территорию Брянской области пытались проникнуть диверсанты, ранее сообщал губернатор региона Александр Богомаз.