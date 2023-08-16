Школьница Елена Разомазова из Мурмино стала призером всероссийской онлайн-школы анимации

16-летняя школьница из рязанского Мурмино Елена Разомазова, «засветившаяся» в январе в числе призеров всероссийского онлайн-лагеря «Поколение М» по видеоблогингу, снова вошла в число лучших учеников. На этот раз — в онлайн-школе анимации этого же проекта МТС. Девушку выбрали из 5000 участников за усердие и ее гиф-анимашки. От проекта Елена на днях получит подарки. Также она отметила, что на странице проекта в телеграм-канале есть все нужные программы и видеозаписи мастер-классов, поэтому анимации может научиться любой желающий. Все можно делать в компьютере или в своем смартфоне.

Школьница из поселка Мурмино Рязанской области Елена Разомазова стала призером бесплатной онлайн-школы анимации МТС, которая проводилась в рамках Всероссийской летней смены образовательного проекта «Поколение М». Наставниками для участников стали сразу три известных цифровых художника: Михаил Голубь, Lana Morgana и Snail Dasha.

Школа анимации и мультипликации проходила в июле в онлайн-формате. В официальном телеграм-канале « Поколение М » участники каждую неделю изучали разные направления арт-стилей — неоавангардизм, японское аниме, нормкор, а также программы и инструменты для создания собственных графических произведений.

Педагоги онлайн-школы делились видеоуроками с практическими занятиями. Дизайнер персонажей Михаил Голубь рассказывал, о чем говорит форма и цвет цифрового героя, учил создавать эмоции через GIF-анимацию или видео, работать с Photoshop и бесплатными онлайн-сервисами для создания гифок. Популярный художник стикеров и персонажей Lana Morgana рассказывала, как можно стилизовать стикер под кадр из мультфильма и рисовать в стиле аниме, создавать портреты, а концепт-художник и 2D-аниматор Snail Dasha показывала способы оживить аниме-персонажа на экране гаджета.

По завершении курса все ученики смогли создать собственный цифровой аватар или маскот — вымышленного персонажа-талисмана, цифрового детского помощника в интернете. Из пяти тысяч участников онлайн-школы анимации жюри отметило рисунок 16-летней жительницы поселка Мурмино Рязанской области Елены Разомазовой. Она получила подарки и мерч от МТС.

«Рязанская области богата на таланты и, как показывает время, если дети приходят в „Поколение М“, то становятся участниками все новых и новых бесплатных онлайн-программ. Елена зимой вместе со своим братом сняла на видео душевную песню под гитару и стала призером онлайн-кэмпа с известными блогерами и участниками всероссийских проектов и телешоу. Тогда ребята знакомились с основами видеоблогинга, а сейчас освоили программы, техники и тренды цифрового рисования. И все это — исключительно через смартфон. Думаю, все эти навыки обязательно пригодятся в общении, а возможно, даже повлияют на выбор профессии», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

«В онлайн-школе анимации я научилась рисовать в разных стилях, стилизовать свою картинку под кадр мультика, рисовать тени, оживлять персонажей с помощью форматов gif, а также использовать „правило контраста“. Когда ты умеешь делать такие штуки и постить их, это очень круто. Кстати, хорошо, что „Поколение М“ оставляет видеомастер-классы и ссылки на программы рисования в своем телеграм-канале — всегда можно зайти и пересмотреть советы по интерфейсу графических приложений, также все желающие без регистрации могут самостоятельно научиться делать анимацию, когда им удобно. Все можно делать как на компьютере, так и в своем смартфоне», — рассказала Елена Разомазова.

«Поколение М» — это образовательная платформа для развития детского творчества, разработанная цифровой экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пойти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.

Фото: Елена Разомазова