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Рязанский суд выдворил из России гражданина Узбекистана

Рязанский суд выдворил из России гражданина Узбекистана. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Решение принял судья Сараевского райсуда во вторник, 15 августа.

Выяснилось, что по истечению срока пребывания на территории РФ, мужчина не выехал из страны. По его словам, на тот момент у него не было денег на дорогу.

Сараевский суд признал гражданина Узбекистана виновным в совершении административного правонарушения и вынес решение о выдворении его из страны. Помимо этого, мужчине предстоит заплатить 2000 рублей штрафа в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу.