Рязанский суд выдворил из России гражданина Узбекистана

Рязанский суд выдворил из России гражданина Узбекистана. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Решение принял судья Сараевского райсуда во вторник, 15 августа.

Выяснилось, что по истечению срока пребывания на территории РФ, мужчина не выехал из страны. По его словам, на тот момент у него не было денег на дорогу.

Сараевский суд признал гражданина Узбекистана виновным в совершении административного правонарушения и вынес решение о выдворении его из страны. Помимо этого, мужчине предстоит заплатить 2000 рублей штрафа в течение 60 дней с момента вступления постановления в силу.