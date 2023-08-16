Рязанка пожаловалась на плесень в детской поликлинике на улице Фрунзе

В Рязани пожаловались на состояние детской поликлиники на улице Фрунзе. Фотографию в редакцию РЗН. инфо прислала жительница города.

Отмечается, что со стен поликлиники отпадает покрытие. Также там имеется плесень и сырость.

«Уважаемый товарищ Малков! Это что за кошмар в детской поликлинике на Фрунзе? Мы куда водим детей на прием к специалистам? Вот в такую антисанитарию. Просто позор ! Дети от 0+ находятся тут и дышат… Врачи, которые целый день сидят в этом помещении… Выделяются средства на это [ремонт], где они? В карманах?» — задается вопросом рязанка.