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Путин проведет экстренное совещание об усилении валютного контроля

Президент России Владимир Путин проведет экстренное совещание об усилении валютного контроля. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Заседание с представителями исполнительной власти созвано из-за того, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% не остановило ослабление рубля. Совещание должно пройти в среду, 16 августа.

По информации источников издания, Минфин, в частности, предложил обязать российских экспортеров продавать до 80% своей валютной выручки в течение 90 дней после поставки. Те компании, которые не выполнят эти требования, планируют лишать государственных субсидий, пишет FT.

Среди других мер по валютному контролю предлагают запрет на выплату дивидендов и выдачу кредитов находящимся за рубежом лицам, отмену субсидирования импорта, ограничение валютных свопов, сокращение объема иностранной валюты, которую экспортерам можно вывозить из России, сообщили собеседники издания.

По информации трех источников FT, знакомых с ситуацией, единственным чиновником экономического блока, выступившим за усиление валютного контроля во время заседания правительства 14 августа, стал министр финансов Антон Силуанов. При этом один из собеседников заявил, что окончательное решение принимает только Владимир Путин.