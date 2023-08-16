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«Известия»: вандалы заплатят за порчу имущества в многоквартирных домах
Соответствующие поправки в ГК РФ вступят в силу с 1 октября.

В России хотят заставить вандалов платить за порчу имущества в многоквартирных домах, коттеджных поселках, комплексах апартаментов. Об этом сообщили «Известия».

Соответствующие поправки в ГК РФ вступят в силу с 1 октября.

Отмечается, что новая статья 259.4 предусматривает, что собственник жилья «в результате действий или бездействия которого возникают дополнительные расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества, обязан их покрывать».

Как пояснила «Известиям» юрист, председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян, к примеру, расходы на ремонт придется возместить, если засорился мусоропровод, в подъезде появилось граффити, испортили кнопки в лифте, возникли проблемы с канализацией из-за того, что жильцы спускают в унитаз наполнитель для кошачьего туалета.

Кроме того, собственникам квартир придется возмещать издержки, связанные с авариями, если они не участвовали в общем собрании или голосовали против текущего ремонта коммунальных сетей.

Эксперты отмечают, что сегодня траты на ремонт испорченного общего имущества лежат на УК. Изменения к ГК РФ полезны, но не во всех случаях удастся вычислить нарушителей.

«Использоваться будут, скорее всего, видеокамеры в подъездах, экспертизы и заключения специалистов, а также свидетельства других жильцов при возникновении аварий и неполадок», — считает юрист, основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.