CNN: СБУ признала ответственность за атаки против России с помощью морских беспилотников

Глава СБУ Василий Малюк признал ответственность Киева за террористические атаки против России с использованием морских беспилотников.

Глава СБУ Василий Малюк признал ответственность Киева за террористические атаки против России с использованием морских беспилотников. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам Малюка, ведомство самостоятельно, без участия частных компаний разработало морские беспилотники, которые использовались при недавних атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер «Сиг» у Керченского пролива.

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на пятницу, 4 августа, два катера ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске.