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Желудевскую среднюю школу в Шиловском районе обещают отремонтировать до 1 сентября

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин посетил с депутатским контролем Желудевскую среднюю школу в Шиловском районе. В образовательном учреждении ведется капитальный ремонт по программе, инициированной партией «Единая Россия». Глава регионального парламента отметил, что подрядчик должен был закончить работы 10 августа, но школа до сих пор не готова. Полностью завершены кровельные работы, заменены окна. В настоящий момент выполняется отделка фасада, полов в здании, ремонт коммуникаций.

«Конечно, ситуация вызывает обеспокоенность, но подрядчик ускоряется, обещает увеличить количество рабочих. Ход ремонта держим на постоянном контроле, поможем закончить в срок. Наша общая задача — сделать так, чтобы 1 сентября дети пошли в качественно отремонтированную школу», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Всего в текущем году в Рязанской области капитально отремонтируют 20 школ в 11 муниципалитетах. Из федерального бюджета на эти цели выделен почти миллиард рублей, еще 132 миллиона рублей предусмотрено из областного бюджета.