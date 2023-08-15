В шести районах Рязанской области уничтожили очаги дикорастущей конопли
Общая площадь уничтоженных зарослей составила 30 366 квадратных метров.
В шести районах Рязанской области уничтожили очаги дикорастущей конопли. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Заросли запрещенных веществ обнаружили в Скопинском, Рязанском, Клепиковском, Касимовском, Шиловском и Сасовском районах.
Площадь зарослей в Сасовском районе — 30 тысяч квадратных метров.
«Для устранения возможности заготовки наркопотребителями дикорастущей конопли в качестве сырья для приготовления наркотических средств сотрудники полиции организовали уничтожение выявленных очагов, — говорится в сообщении.
Общая площадь уничтоженных зарослей составила 30 366 квадратных метров.
Обследование территории области продолжается.