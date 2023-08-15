В рязанском ГИБДД прокомментировали ситуацию с длинными очередями к терминалу

В рязанском ГИБДД прокомментировали ситуацию с длинными очередями к терминалу. Об это сообщили в Telegram-канале ведомства.

По информации Госавтоинспекции, в МРЭО ГИБДД УМВД России по Рязанской области проводилось обновление программного обеспечения терминала электронной очереди. Поэтому возникли временные затруднения по получению талонов.

В ведомстве отметили, что в настоящее время система работает в штатном режиме. Также запись в регистрационно-экзаменационные подразделения возможна через портал Госуслуг.

Ранее на длинные очереди к терминалу ГИБДД пожаловались рязанцы.