В Рязанской области пропал 58-летний Сергей Бочарников

В Рязанской области пропал 58-летний Сергей Бочарников. Об этом сообщили в группе ПСО «Мещера».

Мужчина живет в городе Михайлов. Он пропал 14 августа.

Сергей имеет рост 178 сантиметров, плотное телосложение, седые короткие волосы, седую среднюю бороду, голубые глаза. Отмечается, что мужчина сутулится.

Бочарников был одет в футболку василькового цвета с узкими белыми полосками, черные спортивные штаны и галоши. С собой у него был черный пакет с вещами.

Отмечается. что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.