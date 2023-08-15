В Рязанской области пропал 58-летний Сергей Бочарников
В Рязанской области пропал 58-летний Сергей Бочарников. Об этом сообщили в группе ПСО «Мещера».
Мужчина живет в городе Михайлов. Он пропал 14 августа.
Сергей имеет рост 178 сантиметров, плотное телосложение, седые короткие волосы, седую среднюю бороду, голубые глаза. Отмечается, что мужчина сутулится.
Бочарников был одет в футболку василькового цвета с узкими белыми полосками, черные спортивные штаны и галоши. С собой у него был черный пакет с вещами.
Отмечается. что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает какой-либо информацией просят звонить по номерам: