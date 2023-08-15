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В Рязанской области в ДТП с мопедом пострадал подросток
Проводится проверка.

В Рязанской области в понедельник, 14 августа, примерно в 18:00, в ДТП с мопедом пострадал подросток. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в городе Спасск-Рязанский вблизи дома № 19 по улице Горького. По предварительным данным, 37-летняя местная жительница на «Шкоде» столкнулась с мопедом «Альфа Ягуар» под управлением 16-летнего подростка.

Мальчик получил травмы. Ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.