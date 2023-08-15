В Рязани проведут прием по вопросам качества оказания медицинской помощи несовершеннолетним

В Рязани 24 августа пройдет прием граждан по вопросам качества оказания медицинской помощи и установления инвалидности несовершеннолетним.

Пожаловаться или задать вопрос можно будет уполномоченному по правам ребенка в Рязанской области Анжелике Евдокимовой, министру здравоохранения Рязанской области Александру Пшенникову и руководителю ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области» Сергею Потапову.

Прием пройдет в «Главном бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области» (Рязань, улица Вокзальная, 22) с 14:00 до 16:00.

Предварительная запись на прием по телефонам: