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В Рязани на улице Быстрецкой открыли пункт раздельного сбора мусора

В Рязани на улице Быстрецкой около дома № 24 открыли пункт раздельного сбора отходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пункт состоит из четырех секций: для пластика, стекла, металла и бумаги. Также есть отдельный отсек для батареек.

Директор компании «Эко-Пронск» Валерий Матюхин сообщил, что для вывоза вторсырья региональный оператор приобрел специальную машину, кузов которой разделен на секции. Также он сообщил, что пункты раздельного сбора мусора появятся и в других районах Рязани. Всего их будет установлено около десяти.

Отметим, что в Рязанской области поэтапно внедряют систему цивилизованного обращения с отходами. Еще пять лет назад 99% ценных вторичных ресурсов утилизировали на свалках. В качестве временного решения на многих контейнерных площадках Рязани ранее были установлены сетчатые желтые баки для бумаги и пластика. Сейчас же 80% отходов проходят сортировку.