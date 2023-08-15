В России создадут многофункциональные комплексы для обслуживания дорог

Об этом сообщили на сайте правительства.

В России создадут многофункциональные комплексы для обслуживания дорог. Об этом сообщили на сайте правительства.

Премьер министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития и государственной компании «Автодор» представить в правительство предложения о создании многофункциональных комплексов дорожного сервиса с помощью механизма государственно-частного партнерства.

«Кроме того, необходимо подготовить предложения по упрощению процедуры получения разрешений на строительство примыканий к автодорогам, в том числе для обеспечения транспортной доступности объектов дорожного сервиса. Срок — до 26 сентября», — говорится в сообщении.