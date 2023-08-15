В Краснодарском крае женщина и ребенок погибли при столкновении пяти машин

В Краснодарском крае женщина и ребенок погибли при столкновении пяти машин. Об этом сообщили в Telegram-канале «23 МВД».

Инцидент произошел на федеральной автодороге М-4 «Дон».

"В 16:30 в дежурную часть ОМВД России по Динскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В результате ДТП погибли 53-летняя женщина и 8-летний ребенок", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что трое человек пострадали.

По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение участниками дорожного движения скоростного режима и дистанции.

Проводится проверка.

Фото и видео: Telegram-канал «23 МВД»