В Краснодарском крае женщина и ребенок погибли при столкновении пяти машин
В Краснодарском крае женщина и ребенок погибли при столкновении пяти машин. Об этом
Инцидент произошел на федеральной автодороге М-4 «Дон».
"В 16:30 в дежурную часть ОМВД России по Динскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В результате ДТП погибли 53-летняя женщина и 8-летний ребенок", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что трое человек пострадали.
По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение участниками дорожного движения скоростного режима и дистанции.
Проводится проверка.
Фото и видео: Telegram-канал «23 МВД»