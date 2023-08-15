В индустриальном парке «Рязанский» построят завод автокомпонентов

В индустриальном парке «Рязанский» построят завод автокомпонентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Корпорацию развития Рязанской области.

На заводе будут производить воздушные, салонные, масляные фильтры, тормозные колодки и другие автокомпоненты. Предполагаемый объем инвестиций составит 1,2 миллиарда рублей, инвестор планирует создать 220 рабочих мест.

Специалисты Корпорации развития обсудили ход подготовки к началу строительства нового предприятия с представителями компании «Закорд». Участники осмотрели участок и обозначили задачи.

Начать строительство планируют этой осенью.