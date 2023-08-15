В Госдуме предложили обязать иностранцев отслужить в ВС России для получения гражданства

В Госдуме предложили обязать иностранцев отслужить в ВС России для получения гражданства. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на депутата Ивана Сухарева.

По его словам, далеко не все граждане РФ, получившие российское гражданство, желают отдать воинский долг и встать на защиту страны, которую они выбрали для себя и своей семьи, пользуясь при этом различными льготами, социальными и другими мерами поддержки населения.

«Учитывая вышеизложенное, а также то, что в настоящий момент Российская Федерация проводит специальную военную операцию на Украине, прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления требования для иностранных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, проходить службу сроком в один год в Вооружённых силах Российской Федерации в качестве условия последующего получения гражданства Российской Федерации», — говорится в тексте обращения.

Отмечается, что сейчас, согласно ст. 15 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранные граждане могут поступить на военную службу в России лишь по контракту.