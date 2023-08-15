В Госдуме предложили обязать иностранцев отслужить в ВС России для получения гражданства. Об этом
По его словам, далеко не все граждане РФ, получившие российское гражданство, желают отдать воинский долг и встать на защиту страны, которую они выбрали для себя и своей семьи, пользуясь при этом различными льготами, социальными и другими мерами поддержки населения.
«Учитывая вышеизложенное, а также то, что в настоящий момент Российская Федерация проводит специальную военную операцию на Украине, прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления требования для иностранных граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих ограничений по состоянию здоровья, проходить службу сроком в один год в Вооружённых силах Российской Федерации в качестве условия последующего получения гражданства Российской Федерации», — говорится в тексте обращения.
Отмечается, что сейчас, согласно ст. 15 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», иностранные граждане могут поступить на военную службу в России лишь по контракту.