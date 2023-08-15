Умер артист цирка Андрей Николаев

Артист цирка Андрей Николаев (клоун Андрюша) умер на 86-м году жизни.

Артист цирка Андрей Николаев (клоун Андрюша) умер на 86-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Росгосцирка».

"Автор и режиссер, Андрей Николаев всегда сам придумывал и ставил номера, выходя далеко за пределы классической клоунады. Клоун Андрюша удивлял публику акробатическими трюками и виртуозным эквилибром", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Николаев был обладателем приза «Золотая Маска Грока» (1969), а также лауреатом всесоюзных и международных цирковых конкурсов.

Фото: пресс-служба «Росгосцирка»