Умер артист цирка Андрей Николаев
Артист цирка Андрей Николаев (клоун Андрюша) умер на 86-м году жизни.
Артист цирка Андрей Николаев (клоун Андрюша) умер на 86-м году жизни. Об этом
"Автор и режиссер, Андрей Николаев всегда сам придумывал и ставил номера, выходя далеко за пределы классической клоунады. Клоун Андрюша удивлял публику акробатическими трюками и виртуозным эквилибром", — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что Николаев был обладателем приза «Золотая Маска Грока» (1969), а также лауреатом всесоюзных и международных цирковых конкурсов.
Фото: пресс-служба «Росгосцирка»