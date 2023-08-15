Рязанская прокуратура организовала проверку по факту аварии на сетях уличного освещения в Дягилеве
Рязанская прокуратура организовала проверку по факту аварии на сетях уличного освещения в Дягилеве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуроры оценят соблюдение требований законодательства об электроснабжении, в том числе сроков устранения аварий на электросетях.
Отмечается, что по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты все необходимые меры.
Ранее на отсутствие света на улице пожаловались рязанцы. В мэрии уточнили, что освещения нет из-за аварии на сетях уличного освещения.