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Рязанская прокуратура организовала проверку по факту аварии на сетях уличного освещения в Дягилеве

Рязанская прокуратура организовала проверку по факту аварии на сетях уличного освещения в Дягилеве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуроры оценят соблюдение требований законодательства об электроснабжении, в том числе сроков устранения аварий на электросетях.

Отмечается, что по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты все необходимые меры.

Ранее на отсутствие света на улице пожаловались рязанцы. В мэрии уточнили, что освещения нет из-за аварии на сетях уличного освещения.