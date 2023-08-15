Рязанская «Фабрика процессов» готова обучить новых слушателей

В Рязанской области в рамках национального проекта «Производительность труда» уже третий год действует «Фабрика процессов».

За время реализации нацпроекта в регионе его участниками стали 86 предприятий. 1880 сотрудников изучили эффективные «бережливые» методики с помощью «Фабрики процессов» и теперь умеют не только находить производственные потери, но и совершенствовать рабочие процессы, обеспечивая компаниям рост производительности и дополнительную прибыль. По итогам анкетирования, 94% участников готовы рекомендовать «Фабрику процессов» как действенную площадку для развития рабочих компетенций.

Как отмечают эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса, многие компании, видя результаты своих сотрудников на «Фабрике», стремятся обучить весь имеющийся персонал. К тому же обучение полностью бесплатное, а по итогам каждому участнику выдается сертификат.

«По сути, „Фабрика процессов“ является деловой игрой, но именно так мы учим применять полученные знания, показываем, что оптимизация процессов начинается с оптимизации собственного мышления. Участники видят и понимают, как действуют инструменты эффективного производства. Это мотивирует их следовать „бережливым“ принципам и переносить полученный опыт на свое реальное рабочее место. Важно, что занятие на „Фабрике“ открыто для любого сотрудника предприятия: и руководства, и рядовых работников. Таким образом культура бережливого менеджмента становится более доступной и понятной», ― рассказывает руководитель РЦК Кристина Першина.

С 2022 года в регионе проводится турнир по «Фабрике процессов» среди команд-участников нацпроекта. Победители прошлого года посетили компании с развитой производственной системой, а также получили комплекты для организации рабочего места по системе 5С.

Подать заявку на участие в турнире, а также узнать подробности по «Фабрике процессов» можно в Региональном центре компетенций по телефону 8 (4912) 600-513.