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Рязанка рассказала о мужчине, который угрожал ей изнасилованием

Рязанка рассказала о мужчине, который угрожал ей изнасилованием. Об этом она сообщила в Telegram-канале Rzn Life.

«Сегодня в Канищево в помещении (не буду называть место работы в целях конфиденциальности) по улице Интернациональная мне угрожал мужчина изнасилованием. Приметы: невысокого роста, картавый, полный, рыжий, был одет в штаны цвета „хаки“ и майку „тельняшку“ в голубую полоску», — написала женщина.

Она отметила, что мужчина вел себя агрессивно, поэтому женщина вызвала группу быстрого реагирования, но нападавший успел скрыться.