Появилось видео боя рязанских десантников и ВСУ под Артемовском

Появилось видео боя рязанских десантников и ВСУ под Артемовском. Его опубликовали в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На видео видно, как на фланге Артемовска штурмовики ВДВ бьются с украинскими военными с применением дронов-камикадзе.

Отмечается, что бойцы 137 полка 106 гвардии дивизии ВДВ уже несколько месяцев атакуют и отражают атаки на Соледаро-Артемовском направлении, а также уничтожают вражескую технику и опорники в боях.