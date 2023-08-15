Партия «Единая Россия» поддерживает семьи участников СВО

На этой неделе региональный штаб комитета семей воинов Отечества (КСВО) подвел предварительные итоги работы с момента основания в конце 2022 года. О деятельности организации рассказала заместитель руководителя Анна Иванова, вдова Героя России, погибшего при исполнении воинского долга, мама четверых детей.

Главная задача КСВО — объединить усилия общества и всех ветвей власти, чтобы обеспечить бойцам и их близким все меры поддержки, включая выплаты и льготы, содействовать прохождению реабилитации, координировать сбор гуманитарной помощи. К настоящему времени в региональный штаб поступило более 200 обращений, которые сопровождаются в адресном порядке.

«Каждую историю и каждое письмо принимаю близко к сердцу. Вместе с региональным отделением партии „Единая Россия“ часть вопросов уже решена, по остальным работа продолжается», — говорит Анна Иванова.

Она подчеркнула, что помощь семьям участников спецоперации — это приоритет «Единой России».

«В состав комитета входят матери и жены бойцов. Вместе с единороссами мы уже собрали не один гуманитарный груз для наших ребят. Отправляем на передовую медикаменты, спецодежду и технические средства, помогаем доставить посылки от родных. В такое непростое время особенно важны сплоченность, взаимовыручка, готовность помогать ближнему», — отметила Анна Викторовна.

Неравнодушие и активная жизненная позиция Анны Ивановой помогли в реализации многих значимых инициатив. Она стала одним из лидеров муниципального списка партии «Единая Россия» на выборах в Рязанскую гордуму. В прошлом месяце Иванова выступила с предложением распространить льготу по уплате транспортного налога за 2022 и 2023 годы на всех участников СВО, включая контрактников и добровольцев. При поддержке Секретаря реготделения «Единой России», губернатора области Павла Малкова и депутатов-единороссов облдумы законопроект был принят на заседании регионального парламента.

Еще одно направление работы комитета — содействие в реабилитации участников СВО. Многие из них после ранений нуждаются в оздоровлении с применением передовых технологий и современного оборудования.

«В многопрофильном центре „Сосновый бор“ проходят восстановление рязанцы, получившие ранения в ходе спецоперации. Планируется, что в течение этого года путевки в центр получат около 4 тысяч человек. Важно, что вместе с участниками СВО могут находиться их жены и дети. Это вносит весомый вклад в адаптацию бойцов», — отметила Анна Иванова.

Кандидат в депутаты гордумы по округу № 18 (по списку «Единой России»), участник СВО Алексей Трандушин оценил деятельность регионального штаба КСВО.

«Вместе с Анной Ивановой земляки поднимают очень важные вопросы, проводят большую работу по оказанию помощи нашим бойцам и членам их семей. Содействие в реабилитации раненых, адресная помощь бойцам на линии фронта, сбор и доставка гуманитарных грузов — все это крайне необходимо сегодня. Находясь на передовой, неоднократно общался с ребятами, получившими посылку из дома или комплект экипировки. От весточки с малой родины становится тепло на душе. Ощущаешь поддержку, знаешь, что в тебя верят и ждут домой с победой.

Отдельная благодарность КСВО — за вклад в патриотическую работу, распространение информации о подвигах наших бойцов. Современная молодежь должна знать о героизме российских военнослужащих, проявленном при защите своей страны и своего народа. Уверен, избрание Анны Ивановой депутатом Рязанской гордумы поможет поднять эти вопросы на более высокий уровень», — считает Трандушин.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».