Немецкий депутат назвал отказ ФРГ от российского газа геополитической трагедией

Немецкий депутат назвал отказ ФРГ от российского газа геополитической трагедией. Об этом «Известиям» заявил член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Это трагедия и с геополитической точки зрения. Россия и ФРГ прекрасно сотрудничали по вопросам энергетики на протяжении более 50 лет, даже во времена холодной войны», — сказал Котре.

По его словам, отказ от российского газа влечет за собой рост цен на голубое топливо, от которого страдает население и промышленность.