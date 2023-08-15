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На Дне города в рязанском ЦПКиО пройдет фестиваль «Во! СемьЯ»

На Дне города в рязанском ЦПКиО пройдет фестиваль «Во! СемьЯ». Об этом сообщает пресс-службе Российского движения детей и молодежи.

Активные и творческие рязанские семьи пригласили поучаствовать в фестивале детства Движения Первых «Во!СемьЯ!».

Участников и гостей праздника ждут: конкурс-парад декорированных колясок, дефиле в семейный карнавальных костюмах, конкурс для будущих мам «Животики» и для пап «Наши папаши», а также конкурс поделок, рисунков, фотографий и видеороликов.

Главный приз для победителей — полный холодильник продуктов.

«Движение Первых подготовило площадки для всей семьи. Для детей — парк аттракционов и торговые ряды, для родителей — бесплатные консультации с юристом, психологом, специалистом по грудному вскармливанию», — рассказала председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области Татьяна Косачева.

Подать заявку на участие можно на сайте Движения до 20 августа.

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