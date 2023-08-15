Минобороны Белоруссии: на Западе происходят интенсивные военные приготовления

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в данный момент в западных странах происходят интенсивные военные приготовления, в это вкладываются большие деньги. Об этом он сказал в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

«На Западе идут интенсивные военные приготовления. В это вкладываются огромные деньги», — цитирует белорусского министра агентство БЕЛТА. Он подчеркнул, что западные страны перестали скрывать агрессивный характер своей военной политики.