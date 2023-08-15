Имя сотрудника «Капитала» занесли на Доску Почета Рязанской области

Имя сотрудника «Капитала» занесли на Доску Почета Рязанской области. Об этом сообщили представители компании.

В честь Дня строителя в правительстве и в Политехническом институте наградили сотрудников строительной отрасли, среди которых были сотрудники Капитала.

Производитель работ Юрий Соловьев и инженер по строительному контролю Константин Терещенко получили благодарности Министерства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Производителя работ Павла Чаплина наградили почетной грамотой Рязанской областной думы.

Имя производителя работ Артема Ягодкина занесли на доску почета строителей.

Также, в Политехническом институте прошла выставка застройщиков, приуроченная к празднику, на которой, «Капитал» принял активное участие. Компания представила стенд со своими объектами и провела виар-экскурсию для всех желающих, включая вице-губернатора Рязанской области Артема Бранова.