Для Рязани закупят 25 низкопольных автобусов большого класса

15 августа губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области, на котором утвердил изменения в региональные госпрограммы и законопроекты. Также он рассмотрел отчеты руководителей министерств, администраций муниципальных образований о работе по поручениям и обращениям граждан из социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На заседании, в частности, одобрен проект постановления, согласно которому за счет средств специального казначейского кредита запланирована закупка 25 низкопольных автобусов большого класса. Машины пополнят автопарк общественного транспорта Рязани.

В рамках поручения губернатора подготовлены и утверждены изменения в госпрограмму о социальной защите и поддержке населения. Предусмотрено необходимое финансирование для установки лифта в Рязанском геронтологическом центре имени Мальшина. Работы намечено провести до 1 декабря 2023 года. Также в рамках создания доступной среды для маломобильных граждан запланированы мероприятия по адаптации остановочных павильонов в Рязани.

Утверждены корректировки в программу формирования современной городской среды. Дополнительно выделенные региону 160 млн рублей из федерального бюджета будут распределены на поддержку профильных муниципальных программ, по которым ведется благоустройство общественных территорий. Также предусмотрено предоставление нового вида субсидий на размещение детских игровых площадок.

В Захаровском районе по поручению губернатора за счет региональных субсидий завершается капремонт Безлыченской средней школы. В нескольких школах муниципалитета установлены автономные системы экстренного оповещения. В Захаровской средней школе № 1 до 31 августа будет смонтировано уличное освещение. Из резервного фонда правительства области также по поручению Павла Малкова выделены средства на ремонт детского сада в поселке Газопровод Кораблинского района. Работы должны завершить к декабрю 2023 года. Во время ремонта здания 29 детей будут посещать другое дошкольное учреждение в соседнем селе Пехлец.

В Шилове благоустраивается территория у средней школы № 2, где предусмотрено создание «умной» спортивной площадки. Она будет готова к 31 августа. Часть работ по благоустройству ведется в рамках региональной программы поддержки местных инициатив. Минтрансом региона в пятилетний план дорожного ремонта внесена автодорога «Милославское — Чернава — Липяги», на состояние которой поступают жалобы граждан. Проблемный участок протяженностью 11 км, который проходит через село Липяги, будет отремонтирован в следующем году.

В рязанском ЦПКиО ведется работа по уходу за старовозрастными деревьями, после чего до 25 августа будет произведен окос травы на заросших участках и покраска лавочек. Кроме того, с 15 августа в Рязани полностью открылось движение транспорта на Первомайском проспекте, где проводился ремонт магистральных теплосетей. Временные остановочный павильон, дорожные знаки будут демонтированы. Сейчас прорабатывается вопрос о сохранении выделенных полос для общественного транспорта.