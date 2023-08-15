ЦПКиО приведут в порядок ко Дню города в Рязани

ЦПКиО приведут в порядок ко Дню города в Рязани. Об этом во вторник, 15 августа, заявил и.о. главы администрации Виталий Артемов на заседании правительства.

Губернатор Павел Малков прочитал жалобу рязанцев на нескошенную траву и грязный пруд. «Скоро люди будут терять в нескошенных дебрях, что за позор?», — процитировал Малков.

Артемов заявил, что мэрия занимается валкой и обрезкой аварийных деревьев в парке.

«После уборки отходов займемся покраской лавочек и покосом травы. К 25 августа парк приведем в нормативное состояние», — рассказал и.о. главы администрации.

Также он подчеркнул, что Рюминский пруд находится в федеральной собственности.