Андрей Турчак представил итоги деятельности рабочей группы по СВО за полгода

Как сообщает сайт «Единой России», итоги деятельности рабочей группы по СВО за полгода направили президенту в шестом докладе.

«Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных проблем — от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск», — рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Отмечается, что на основе обращений в рабочую группу подготовили десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами.

«Среди них — признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», — напомнил Турчак.

Глава группы по вопросам СВО отметил, что в настоящее время продолжается работа над рядом ключевых инициатив. Это, в том числе, обеспечение учета боевого опыта и квалификации, полученными участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт. Также — установление «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий.

«Исключение из состава доходов, учитываемых при назначения детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды», — отметил Андрей Турчак.

Некоторые законопроекты рабочей группы по СВО уже внесены и будут рассмотрены в осеннюю сессию. Это инициатива, освобождающая погибших или тяжело раненых поручителей-участников СВО от обязательств по кредитам. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Он поможет стимулировать за счет мер господдержки трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, которые обеспечивали выполнение задач спецоперации.

Также в Госдуму внесли законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Продолжится рассмотрение законопроекта, по которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в СВО, получат право на сохранение выплат на жилье. В зависимости от региона и вида службы эти выплаты варьируются от 2,7 миллиона до почти 5 миллионов рублей.

В завершение весенней сессии парламента, одобрили инициативы рабочей группы по СВО о выплате матпомощи мобилизованным работодателями в период приостановления трудового договора и защите прав мобилизованных членов потребительских сельхозкооперативов. Они защищают трудовые и финансовые права участников спецоперации. Также был подписан закон о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами.

Продолжается работа по внедрению Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

«Он включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку; сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей и другие меры», — заключил Андрей Турчак.

Также о мерах поддержки, которые предпринимаются в Рязанской области рассказал губернатор региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков.

«В Рязанской области принят ряд законов, расширяющих региональные меры поддержки. Они изначально касались только семей мобилизованных, а сейчас распространены на семьи всех участников СВО. Теперь для данных категорий граждан предусмотрено внеочередное и бесплатное предоставление социальных услуг, путевок в детские лагеря, отдых и оздоровление в социально-реабилитационном центре „Сосновый бор“. На последнем заседании Рязанской областной Думы был принят закон о распространении льготы по уплате транспортного налога за 2022 и 2023 годы на всех участников специальной военной операции. Ранее эта льгота действовала только для мобилизованных рязанцев на налоговый период 2021 года и не охватывала контрактников, добровольцев, сотрудников ряда силовых органов. Все участники СВО и их родственники наравне с мобилизованными могут получать бесплатную юридическую помощь. В многофункциональный семейный центр уже обратились порядка 2000 семей участников СВО. В санатории „Сосновый бор“ прошли реабилитацию более 200 участников СВО и членов их семей», — рассказал Малков.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.