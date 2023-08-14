Жителя Сапожка осудили на шесть лет за убийство родственника

Жителя Сапожка осудили на шесть лет за убийство родственника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 25 января в Сапожке. Пьяный рязанец избил своего пожилого родственника, заподозрив, что тот взял его деньги без спроса. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия мужчина признал вину в убийстве родственника в полном объеме и подробно рассказал об обстоятельствах его совершения.

Суд дал мужчине 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.