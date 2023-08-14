Зампред Рязоблдумы Николай Макариков посетил ежегодный военно-исторический фестиваль «Битва на Воже»

Зампред Рязоблдумы Николай Макариков посетил ежегодный военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». Об этом сообщили в пресс-службе Рязоблдумы.

В субботу, 12 августа, в селе Глебово-Городище Рыбновского района состоялся XX Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Битва на Воже». В этом году мероприятие приурочили к 645-летию победы русского войска над Золотой Ордой. Гостей праздника приветствовали губернатор Рязанской области Павел Малков, заместитель председателя Рязоблдумы Николай Макариков, Герой Российской Федерации, уроженец села Глебово-Городище, генерал армии Николай Макаров, руководители региональных министерств и ведомств.

Обращаясь к собравшимся, заместитель главы регионального парламента Николай Макариков отметил, что фестиваль «Битва на Воже» на протяжении многих лет является визитной карточной Рязанской области. Именно здесь, близ села Глебово-Городище, русские воины впервые одержали серьезную победу над войском Золотой Орды.

«Отрадно, что с каждым годом на фестиваль приезжает все больше туристов, историков, краеведов не только из близлежащих регионов, но и со всей России. И это неслучайно: здесь, на месте ратной битвы, понимаешь, что никто и ничто не может сломить силу русского духа», — подчеркнул Николай Макариков.

Праздничные мероприятия начались с крестного хода от часовни Дмитрия Донского и служения литии во славу русского воинства. После чего почетные гости возложили цветы и гирлянду Памяти и Славы к памятнику защитникам русских земель.

Центральным событием фестиваля по традиции стала реконструкция битвы на Воже 1378 года. В театрализованном представлении «Как на древней Вожской земле» участвовали члены исторических клубов Рязанской, Московской, Владимирской, Тульской областей, а также творческие коллективы и активисты Рыбновского района.

Для гостей праздника и участников фестиваля были организованы интерактивные площадки и мастер-классы. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник представил тематическую выставку артефактов, которые удалось найти во время работы археологической экспедиции. Для всех желающих работала ярмарка сувениров и изделий народных промыслов. Гости праздника могли пострелять из лука, научиться плести венки из березовых веток, примерить доспехи древнерусского воина и сразиться на деревянных мечах.