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В рязанском Лесопарке прошли Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»

В рязанском Лесопарке прошли Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Об этом сообщает пресс-служба минспорта.

В субботу, 12 августа, в ЦУС «Под мостом» на территории рязанского Лесопарка состоялись Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Мероприятие прошло в рамках реализации нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни» и 100-летия Минспорта России.

В турнире приняли участие 279 игроков из 75 команд, которые сыграли 145 игр и разыграли призовые места в 6 возрастных категориях.

Посмотреть, как расположились призовые места можно по ссылке.