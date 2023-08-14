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В Рязани задержали пьяного водителя-рецидивиста

В Рязани задержали пьяного водителя-рецидивиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел 14 августа, в 04.15, во время патрулирования на улице Генерала Чикризова, полицейские заметили подозрительный автомобиль. Манера вождения водителя показалась сотрудникам ППСП неуверенной.

Сотрудники ППСП остановили автомобиль Renault Logan и выяснили, что за рулем 32-летний рязанец с признаками опьянения.

На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Они отстранили нарушителя от управления автомобилем и выяснили, что ранее мужчина был лишен водительских прав за нетрезвое вождение.

В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ, по которой ему грозит до 2 лет лишения свободы.