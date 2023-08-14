В Рязани умер мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Геннадий Зудашкин

Он скончался в воскресенье, 13 августа, после продолжительной болезни.

В Рязани в воскресенье, 13 августа, умер мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Геннадий Зудашкин. Об этом сообщили в официальной группе Минспорта ВКонтакте.

Отмечается, что мужчина скончался после продолжительной болезни.

Зудашкин известный рязанский тренер по дзюдо и самбо, мастер спорта СССР по борьбе самбо, мастер спорта СССР по дзюдо, многократный призер чемпионата СССР по борьбе самбо, серебряный призер чемпионата РСФСР по дзюдо, многократный призер чемпионата ГУК МВД СССР.

Фото: группа рязанского Минспорта ВКонтакте