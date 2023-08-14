В Рязани полицейские задержали мужчину за хранение самодельного оружия и боеприпасов к нему

В Рязани полицейские задержали мужчину за хранение самодельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники выяснили, что в гараже на окраине Рязани хранится самодельное огнестрельное оружие для стрельбы патронами калибра 5,6 мм и боеприпасы к нему. Полицейские установили, что гараж принадлежит 27-летнему рязанцу.

Во время обыска в гараже нашли металлическое устройство с дулом и 32 патрона калибра 5,6 мм. Владельца гаража задержали.

Экспертиза установила, что изъятое устройство пригодно для производства выстрела и является самодельным огнестрельным оружием.

По предварительной информации, 27-летний рязанец сам в гараже изготовил огнестрельное оружие.

Полицейские выясняют происхождение обнаруженных боеприпасов.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит жо 5 лет тюрьмы. Также решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела по факту изготовления оружия.