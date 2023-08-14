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В Рязани на восьми улицах отключили холодную воду

В Рязани на восьми улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В понедельник, 14 августа, с 09:30 до 17:00 холодную воду отключили по адресам:

  • улица Гоголя, дома № 12/9, № 16-а;
  • улица Островского, дома № 11/17, № 12, № 14, № 15, № 15-а (МБДОУ Детский сад № 12), № 16, № 17;
  • улица Полетаев, дома № 10/10, № 11 корпус 1, № 11, № 12,№ 13, № 13 корпус 1, № 15 корпус 1, № 15, строение 14 (МБОУ Гимназия № 5);
  • улица Качевские Дворики, дома № № 1-6;
  • поселок Качево, дома № 1, № 10, № 10-а, №№ 12-18, № 2, № 20, № 22, № 23, № 24 корпус 1, №№ 24-39, № 3, № 4, №№ 40-56, № 5, № 5-а, № 6-а, № 7, № 8, № 9;
  • поселок Мордасово, дома № 1, №№ 10-27, № 2, № 27-а, №№ 28-76, № 3, № 5, № 8;
  • улица Поселковая, дом № 13
  • улица Предзаводская, дом № 1-а

Также снижена подача холодной воды по адресам:

  • улица Полетаева, дома № 22, № 22 корпус 1, № 26, № 26 корпус 1, 2, № 21, № 23, № 25, № 25 корпус 1, № 27, № 27 корпус 1, № 31, № 19/10, № 19 корпус 1.

Подвоз технической воды будет по адресу: улица Островского, дом № 15-а.